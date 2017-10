I sex toys in ultima puntata programma di Rai2 "Giovanni e Sesso"

Roma, (askanews) - E' dedicata ai sex toys, alla pornografia su internet e alle app per incontri l'ultima puntata di "Giovani e sesso", in onda su Rai2 il 18 ottobre, alle 23.30, viaggio di Alberto D Onofrio nell universo giovanile.

Con stile observational, neutrale, privo di ogni tipo di giudizio, D Onofrio non cerca risposte ma racconta storie. Quella di una stylist che ha deciso di aprire un negozio di gadgets erotici e delle sue amiche/clienti che lì si ritrovano per parlare delle proprie esperienze, di una coppia "tradizionale", di un'asessuale ancora vergine, di un eterosessuale ballerino del Muccassasina che incontra le sue ragazze tramite un'app, e quella di una ex mistress con esperienze nel mondo fetishe BDSM.

"Giovani e sesso", è l'ultima puntata di "Giovani e ", una serie di docureality dallo stile asciutto ed essenziale che racconta i ragazzi di oggi in momenti ordinari o straordinari della loro vita, attraverso il loro rapporto con Londra, la religione, lo sport e il sesso.