Lucca Comics & Games dedicata a "Heroes", Intesa Sanpaolo partner

Milano (askanews) - È dedicata agli Heroes, gli eroi non di carta o di pixel ma in carne ed ossa come gli appassionati che la seguono e la seguiranno, l'edizione 2017 di Lucca Comics & Games: 5 giorni dal primo al 5 novembre 2017 che vedono protagonisti gli spettatori sin dal poster, creato dall'artista statunitense Michael Whelan, tra i maggiori artisti fantasy viventi e autore delle copertine di Asimov, Stephen King e Michael Jackson. È un'edizione che unisce la tradizione alle novità spaziando dal fumetto alla narrativa sino al gioco e al video gioco. Iacopo Moretti è responsabile della programmazione dell'evento.

"I contenuti sono tantissimi non possiamo non citare il creatore di 'Walkind dead' Robert Kirkman che sarà per la prima volta in Italia in collaborazione con Saldapress. Ci sarà anche Roberto Fraga, uno dei massimi esponenti del gioco da tavolo e Arianna Papini, illustratrice per l'infanzia talento italiano esportato all'estero".

Taiyo Matsumoto (J-Pop) dal Giappone e Raina Telgeimer dall'America saranno protagonisti di mostre personali. Ci sarà anche il parco di fumettisti italiani al completo da Zerocalcare a Gipi, da Leo Ortolani a Sio, reduce dalla spedizione al Circolo polare artico protagonista di una mostra a Lucca, così come Igort e Federico Bertolucci, che in conferenza stampa alla Feltrinelli di Milano ha realizzato delle vignette in tempo reale. Tre mostre sono inoltre ospitate in altrettante filiali a Pisa, Lucca e Firenze di Intesa Sanpaolo che è partner di Lucca Comics&Games: "Intesa Sanpaolo è un partner d'eccezione che si è posto come un collaboratore vero nei confronti di Lucca, ed è una partnership legata al mondo dei contenuti. Le piccole performance realizzate dal vivo dagli autori della manifestazione lasciano gli archivi della manifestazione per essere esposti al pubblico, accompagnati da foto e immagini di archivio che raccontano la storia del nostro Festival".

Durante il Festival la filiale di piazza san Michele a Lucca ospiterà un ricco programma di eventi ispirati in particolare alle avventure di Zagor, di cui verranno ricreate le atmosfere grazie ai cosplayer. Gli autori autograferanno gli overLuk e i cataloghi delle mostre e incontreranno i fan. IntesaSanpaolo per il Festival ha anche realizzato una versione della carta prepagata Flash personalizzabile con personaggi dell'archivio di immagini di Lucca Comics & Games e Zagor. Una filiale mobile della banca ospitata in camper sarà a disposizione per dare informazione durante tutto l'evento.