Tanti vip alla prima di "Un borghese piccolo piccolo" all'Eliseo

Roma, (askanews) - Per la prima di "Un borghese piccolo piccolo", tratto dal romanzo del 1976 di Vincenzo Cerami per la regia di Fabrizio Coniglio e le musiche di Nicola Piovani, con Massimo Dapporto protagonista, sono intervenuti in molti al Teatro Eliseo di Roma. Tra i vip Aisha Cerami, le attrici Paola Quattrini, Anna Kanakis, Maria Rosaria Omaggio, gli attori Giorgio Pasotti, Blas Roca Rey e Adriano Evangelisti, lo sceneggiatore Giuseppe Manfridi, la giornalista Rosanna Cancellieri e tanti altri...

Il protagonista Giovanni Vivaldi (nell'omonimo capolavoro cinematografico di Mario Monicelli era interpretato dal grande Alberto Sordi) è un uomo di provincia con l'ossessione di sistemare il figlio Mario tramite un concorso nello stesso ministero nel quale lavora da trent'anni, anche e soprattutto tramite una scorciatoia, inguaribile vizio degli italiani. Pur di favorire il figlio Mario nel concorso, Giovanni Vivaldi entra nella massoneria, ma improvvisamente Mario muore in una sparatoria e il padre decide di farsi giustizia da solo.