"Un borghese piccolo piccolo", Dapporto: uno spaccato d'Italia

Roma, (askanews) - Ha debuttato al Teatro Eliseo a Roma "Un borghese piccolo piccolo" (fino al 5 novembre), tratto dall'omonimo romanzo del 1976 di Vincenzo Cerami, con protagonista Massimo Dapporto, alias Giovanni Vivaldi, uomo di provincia che lavora al ministero con l'ossessione di sistemare il figlio Mario, anche e soprattutto tramite una scorciatoia, inguaribile vizio degli italiani. La sera della prima l'attore ci ha spiegato:

"Avevo letto il romanzo mi era piaciuto tantissimo, perché è una facilissima lettura ed è uno spaccato del carattere degli italiani che va avanti da sempre. A distanza di 40 anni quell'Italia è attualissima, infatti il pubblico si riconosce nel personaggio di Giovanni Vivaldi".

Impossibile non pensare subito all'omonimo film di Mario Monicelli, con protagonista Alberto Sordi:

"Il personaggio di Giovanni Vivaldi, cosa che non è stata portata nel film, è piuttosto violento ed ha tutti i segnali per essere un potenziale assassino", ha aggiunto.

Pur di favorire il figlio Mario nel concorso, Giovanni Vivaldi entra nella massoneria, ma improvvisamente Mario muore in una sparatoria e il padre decide di farsi giustizia da solo. Ciò nonostante il pubblico ama il protagonista.

Il regista Fabrizio Coniglio: "Forse lo amiamo perché ci appartiene così tanto ci è così vicino, questa è la grandezza di Vincenzo Cerami, che ne dà delle sfaccettature enormi, ne dà una grandissima umanità non sono mai piatti i personaggi, ecco perché secondo me questa storia doveva essere raccontata in teatro perché ha anche una grande valenza civile".

Altro protagonista sono le musiche dello spettacolo, scritte dal grande amico di Cerami, Nicola Piovani:

"Ovviamente emozionante perché di questo lavoro avevamo parlato tante volte insieme, dell'ipotesi che diventasse un giorno uno spettacolo teatrale, quindi avevamo parlato anche di come lavorare con la musica, quali temi usare. Infatti il tema dominante è un tema che stava molto a cuore a Vincenzo", ha rivelato.