L'astronauta Luca Parmitano si diverte sul rover planetario

Milano (askanews) - L'astronauta italiano dell'Esa e ten. col. pilota sperimentatore dell'Aeronautica militare, Luca Parmitano, prima di ripartire per lo Spazio nel 2019 come già annunciato, si diverte collaudando il prototipo di un planetary rover, veicolo che verrà utilizzato dai futuri astronauti per scorazzare sulla superficie di altri corpi celesti come la Luna e Marte.

Il rover si può muovere praticamente in tutte le direzioni e, a giudicare dall'espressione nel video pubblicato su Twitter dallo stesso astronauta, portarlo in giro dev'essere davvero affascinante.

"L'ho anche guidato - ha scritto l'astronauta - è stato un divertimento... astronomico".