"Magic love", in anteprima il nuovo singolo di Vanessa Jay Mulder

Roma, (askanews) - Il soul italiano ha la sua regina: è Vanessa Jay Mulder, che ha calcato i palchi più importanti d'Italia come vocalist per Raf e Zucchero. Dopo anni di featuring, l'artista ha deciso di dare alla luce un suo progetto da solista. Esce The butterfly Experience", l'album da cui è estratto il secondo singolo, "Magic Love", che askanews diffonde in anteprima.

Il brano è stato scritto prendendo ispirazione da quella sensazione di benessere legata all'arrivo di qualcuno che è capace di rendere magico ogni momento della nostra vita.

La realizzazione del videoclip di "Magic Love", prodotto da Muva International, è stata affidata al gruppo Trilathera - Yuri Santurri e Daniele Tofani - che si è ispirato alle dive della disco degli anni '70 e '80 ma rivisitandola in chiave contemporanea. Nel video, una Vanessa innamorata che da un lato vuole custodire gelosamente quel meraviglioso sentimento, dall'altro vorrebbe urlare ai quattro venti la sensazione di magica felicità. A contorno, le luci colorate e sexy di un locale a fine serata, dove la gioia della cantante contagia il barman, che la invita a una danza ritmata.

Il brano è stato scritto dalla stessa Vanessa Jay Mulder insieme a Fabio Frombolini, che ne ha curato gli arrangiamenti, e Stefano Costantini.