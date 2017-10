Telecom, Calenda: spero che con Genish si apra una fase nuova

Roma, (askanews) - "Nell'incontro di oggi al ministero dello Sviluppo economico con il nuovo ad di Telecom, Amos Genish "abbiamo parlato di tutto in modo franco e aperto, abbiamo deciso di rivederci appena avranno un piano industriale". Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, al termine dell'incontro con il manager. "Spero che si possa aprire una fase nuova più produttiva e costruttiva" con il gruppo.

L'incontro di oggi è stato "molto buono, molto positivo e in cui

abbiamo stabilito insieme un metodo di lavoro molto importante.

Il metodo - ha proseguito il ministro - invece di come è stato in passato, di avere ogni volta un approccio oppositivo, come per esempio sulle gare per le aree bianche, è quello di discutere dei problemi prima che si possano creare, di cercare di risolverli con l'obiettivo comune che è il nostro obiettivo principale di avere una maggiore connettività". Connettività "che oggi non è importante non solo per le telecomunicazioni ma è fondamentale per tutta l'industria 4.0".