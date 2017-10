Brexit, Theresa May ottiene uno spiraglio dall'Ue

Da Bruxelles un aiuto al governo May. Le trattative per la Brexit non sono a un punto morto; lo assicura il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk al termine del vertice dei capi di Stato e di governo dell'Unione.

"La mia impressione è che quando si parla di punto morto si esageri; i progressi non sono sufficienti ma questo non vuol dire che non ci siano affatto".

I leader Ue in effetti hanno annunciato l'avvio del dibattito interno per l'approccio della fase due, quella sui colloqui per il commercio e la transizione, che dovrebbe scattare a dicembre; quindi Londra ha un intervallo di tregua. Su tre dossier restano ancora importanti differenze : i diritti futuri dei cittadini Ue e britannici, l'Irlanda e le sue frontiere, e la sistemazione finanziaria del divorzio.

Questo ultimo punto è spinosissimo. In conferenza stampa, Theresa May ha dichiarato che i negoziatori stanno calcolando riga per riga quanto la Gran Bretagna deve all'Unione: "Sono stata chiara fin dall'inizio come tutto il Regno Unito, il regolamento completo avverrà nel quadro dell'accordo finale che otterremo rispetto alla partnership futura, e penso che sia giusto, penso che possa giungere solo in quel contesto".

D'altra parte il quotidiano The Guardian oggi aveva aperto spiegando che May a Bruxelles ha supplicato di ottenere un accordo che le sia possibile difendere in patria. Ma è difficile pensare che l'Unione accetti compromessi finanziari.

L'opinione pubblica britannica sembra sempre spaccata a metà, fra chi pensa che la Brexit sarà un disastro economico, e chi vuole uscire al più presto ritenendo di non dovere nulla all'Unione. In ogni caso, pochi pensano che si possa tornare indietro.