Catalogna, Madrid: articolo 155 si applicherà in modo progressivo

Madrid, (askanews) - Il ministro degli Esteri spagnolo, Alfonso Dastis, ha dichiarato che il governo di Madrid applicherà l'articolo 155, che prevede la sospensione dell'autonomia della Catalogna, in maniera "proporzionale, prudente e progressiva", dopo avere incontrato il suo omologo francese, Jean-Yves Le Drian, il quale ha assicurato che la Francia è molto favorevole al mantenimento dell'unità spagnola e al rispetto della Costituzione.

"L'articolo 155 punta a ristabilire l'ordine costituzionale nella comunità autonoma interessata. Non si tratta di sospendere qualcosa, semmai di applicare ciò che è stato approvato in Spagna come in Catalogna".

"I mezzi necessari per arrivarci si vedranno strada facendo e saranno messi in pratica come si è fatto tutto finora in modo proporzionale, prudente e progressivo"