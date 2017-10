Colombia, baby scimmietta cade dall'albero: le cure allo zoo

Cali (Colombia), (askanews) - Olivia è una baby scimmietta (del tipo Atele, genere di scimmie platirrine) di appena 25 giorni, che è stata presa in cura dallo zoo di Cali in Colombia dopo essere caduta da un albero. Viene nutrita, pulita e seguita dai volontari dello zoo. Come spiega Juliana Pena, veterinaria:

"Quello che facciamo qui è rimpiazzare quello che farebbe la madre. Ci sono diversi aspetti da prendere in considerazione, e quello nutrizionale è tra i più importanti. Serve un luogo dove ci sia una buona temperatura, perché occorre misurare spesso la temperatura. Sospettiamo due cose: che sia stata la prima gravidanza della mamma e quindi non avesse una grande esperienza, per questo la baby scimmietta potrebbe essere caduta, potrebbe essere stato un incidente. Oppure potrebbe essere stato il fatto che la madre non ha prodotto abbastanza latte e questo l'ha indebolita".