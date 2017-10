Renzi: con Rosatellum cittadini scelgono propri parlamentari

Termoli, (askanews) - "Il Pd ha fatto diverse proposte: il Mattarellum, il tedesco, il Rosatellum. Alla fine il punto vero è che se, come spero, si troverà un punto di intesa al Senato almeno i cittadini potranno scegliere il proprio deputato e il proprio senatore perché ci sarà una scheda in cui si sa chi si elegge. Ciascuno può sempre sperare la legge migliore, anch'io volevo il ballottaggio e il monocameralismo, però si fa con quello che si ha e spero che la legge passi". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi, a margine della visita a una Cantina vitivinicola a Termoli (Campobasso).

"Se avessimo vinto il referendum - ha aggiunto - ci sarebbe stata una sola Camera e la possibilità con il ballottaggio di scegliere: un cittadino avrebbe deciso di votare per Beppe Grillo, per il Pd o per Berlusconi e si sarebbe fatto un ballottaggio dove alla fine la croce sarebbe andata sul centrodestra, il Movimento 5 stelle o la sinistra. Purtroppo così non è andata. Qualcuno - ha concluso Renzi - diceva che in sei mesi avrebbe rifatto una controriforma, invece in sei mesi hanno rifatto solo il Cnel".