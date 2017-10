Bellezza, energia ed eleganza over 60: eletta Miss America senior

Atlantic City (askanews) - Niente bikini super sexy ma comunque tanta energia ed eleganza. Ad Atlantic City è stata eletta Miss America senior, il concorso di bellezza per Miss over 60. Incoronata Carolyn Slade Harden, originaria di Manchester, New Jersey, che ha trionfato alla 39esima edizione del concorso cantando "For Once in My Life" di Stevie Wonder. Un concorso che è un inno alla bellezza e alla bravura delle donne, a prescindere dall'età come ha sottilineato il suo ideatore, Al Mott: "Volevo far capire al pubblico che le donne di quest'età non sono fatte per stare su una sedia a dondolo, ma continuano a essere bellissime".