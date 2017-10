Città del Messico, il corteo che anticipa la festa dei morti

Città del Messico (askanews) - E' una festa piena di colori e di allegria. In Messico il giorno dei morti per ricordare i cari estinti si celebra così, senza tristezza. Una festa talmente sentita che per le strade di Città del Messico si fanno le prove generali già settimane prima del fatidico "Dia de los muertos", il giorno, secondo la tradizione messicana, in cui i morti tornano a trovare parenti e amici. Nella capitale messicane travestiti e in festa hanno sfilato migliaia di persone.