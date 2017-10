Il classico Disney Rapunzel diventa serie con un colpo di scena

Niente nozze per Rapunzel, l'eroina Disney dai capelli lunghissimi, rifiuta il classico lieto fine e non sposa l'amato Eugene. Inizia così Rapunzel La Serie che debutta su Disney Channel il 27 ottobre alle 20.10 e terrà compagnia al pubblico con un nuovo episodio ogni venerdì.

La storia è ambientata subito dopo le vicende del classico Disney Rapunzel: la Principessa si trova a dover fare i conti con la nuova vita a Palazzo. Rapunzel infatti scopre che far parte della famiglia reale può essere soffocante e, desiderosa di maggiore libertà e nonostante l'amore che prova per Eugene, decide di rifiutare la proposta di matrimonio del ragazzo. Il suo irrefrenabile spirito libero e la sua naturale curiosità la porteranno a lasciare il castello di nascosto e ad affrontare tante nuove entusiasmanti avventure e qualche disavventura. Il pubblico ritroverà i personaggi più amati del classico d'animazione, come Eugene, il tenero camaleonte Pascal, il simpatico cavallo Maximus a capo delle guardie reali e gli strambi personaggi della Locanda del Brutto Anatroccolo, mentre farà il suo debutto Cassandra, la leale ancella di corte.