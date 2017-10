Mixologica, non fa caffè ma prepara cocktail in 6 secondi

Milano (askanews) - Sembra una macchina per il caffè espresso e invece è in grado di preparare cocktail perfetti in 6 secondi (10 secondi per i mix più sofisticati). Mixologica è il primo bartender automatizzato professionale, che assicura dosaggio degli ingredienti, miscelazione e erogazione misurati con estrema precisione.

"Non un sostituto del bartender umano ma un'invenzione che permetterà una drastica riduzione dei tempi di attesa e degli sprechi, di norma il 15% del totale delle materie prime" assicura Bruno Bigaran, Ceo di Kleos srl società proprietaria del marchio Mixologica.

Normalmente per preparare un cocktail servono quattro, cinque minuti, questa innovazione potrebbe portare una accelerazione nel mondo della notte anche se è sempre meglio bere con moderazione e assaporare lentamente il cocktail prescelto.