Wind Tre, al Top per il servizio ai clienti

Roma, (askanews) - Wind Tre, ai vertici per la qualità nei rapporti con la clientela. L'azienda guidata da Jeffrey Hedberg si è aggiudicata, infatti, il primo posto tra gli operatori di telefonia nel nostro Paese per "l'eccellente servizio offerto ai clienti nei suoi punti vendita" nell'ambito dello studio "I Migliori in Italia - Campioni del Servizio", condotto dall'autorevole Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, leader europeo nelle indagini di qualità.

Uno studio che ha rilevato come oltre 7 clienti su 10 giudicano "ottimo" il servizio ricevuto nei negozi Wind. Il dato emerge da una approfondita ricerca basata su oltre 133.000 giudizi espressi dai consumatori in ben 89 settori dell'economia italiana. Quali gli elementi vincenti per confermare questo posizionamento al top, ce li spiega Rita Calia, Consumer Sales Director di Wind Tre.

"Siamo molto soddisfatti per questo riconoscimento, dichiara la manager, che premia le scelte aziendali di trasparenza, chiarezza e semplicità che contraddistinguono Wind Tre. E proprio la trasparenza il fattore chiave del posizionamento vincente del brand Wind - precisa la Calia -, che si fonda sul concept dello "Smart Value for Money", una scelta solida per le famiglie. Il brand 3, invece, si fonda sull'innovazione, sulla qualità e sulla tecnologia, con il suo payoff "The future you want" ed è proiettato verso l'innovazione ed il futuro. Il prestigioso riconoscimento dell Istituto Tedesco di Qualità e Finanza - continua - premia, in particolare, la nostra offerta con un ampia gamma di proposte semplici e convergenti fisso-mobile. E importante ricordare infine, conclude Rita Calia, l'esperienza dei nostri addetti alle vendite che, grazie alla loro elevata professionalità e al notevole impegno quotidiano, sono dei veri e propri consulenti in grado di fornire ai clienti una importante assistenza a 360 gradi ".