Al via la regata Volvo Ocean Race: 45mila miglia intorno al mondo

Alicante, Spagna (askanews) - Partita la Volvo Ocean Race, già Whitbread Round the World Race, una gara di vela intorno al mondo, un giro del globo in equipaggio e a tappe, che si svolge ogni tre anni. È una delle regate più massacranti, affascinanti e pericolose del mondo che mette a dura prova gli sfidanti. Giunta alla quattordicesima edizione, quest'anno in 12 tappe percorrerà 45mila miglia. Otto mesi di navigazione per sette barche di 20 metri con 73 veterani del mare, tra cui 18 donne.

La regata è partita il 22 ottobre scorso da Alicante, in Spagna, in direzione di Lisbona, passando per l'isola di Porto Santo, a 50 chilometri da Madera. In testa, al momento si trova il Team Vestas, con circa 19 miglia di vantaggio sul Team AkzoNobel.