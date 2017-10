Best Fifa awards: Buffon migliore portiere della passata stagione

Londra (askanews) - Gianluigi Buffon, portiere eterno e inamovibile della Juventus e della Nazionale italiana di calcio, è stato votato come miglior portiere al mondo della passata stagione, aggiudicandosi l'ambito titolo di categoria al concorso "The Best Fifa Awards" davanti a Keylor Navas del Real Madrid e Manuel Neuer del Bayern Monaco.

"Sono felice e orgoglioso di aver ricevuto questo premio alla mia età" ha detto Buffon. "Ringrazio il mio club, il mio allenatore e i miei compagni perché mi hanno aiutato a vincerlo. L'ultima stagione è stata fantastica, ma non abbastanza per vincere in Europa. Ora vorrei chiudere la carriera con una grande vittoria".

Cristiano Ronaldo è stata eletto miglior giocatore e Zidane il top nella classifica degli allenatori. Anche Leonardo Bonucci è stato inserito nella squadra ideale della passata stagione mentre il gol più bello è quello del francese Olivier Giroud dell'Arsenal.