Esce WWE 2k18: il videogioco dei giganti del wrestling

"Be like no one" è il grido con cui i campioni della World Wrestling Entertainment tornano a lottare su console e pc nel nuovo episodio della saga di 2K Sports dedicata ai campioni di lotta libera; un'edizione speciale che celebra i 15 anni di carriera del mitico John Cena.

WWE 2K18, il nuovo videogioco dedicato all'universo del Wrestling, è ora disponibile anche in Italia, con oltre 200 lottatori a disposizione e novità che promettono una simulazione più realistica e coinvolgente.

Il nuovo motore grafico di WWE 2K18, infatti, migliora l'esperienza di gioco e l'interazione con il pubblico, con cori e animazioni rinnovati, porta il realismo a livelli mai visti prima.

La Creation Suite, completamente rinnovata, offre la possibilità di creare il proprio personaggio, curandone ogni aspetto, dal costume ai tratti facciali, fino alla coreografia dell'entrata sul ring e alle mosse personalizzate. È anche possibile progettare il proprio match ideale, studiando le regole migliori e le condizioni di vittoria più esaltanti, per poi utilizzarle anche nella modalità WWE Universe.

Le novità più interessanti sono legate al gameplay vero e proprio: ad esempio il numero massimo di wrestler sul ring sale da 6 a 8 con possibilità di multipli. Aumentato anche il numero di oggetti con cui è possibile interagire. Il Quick Pin inoltrem renderà più imprevedibili gli incontri, che potranno concludersi anche all'improvviso e in pochi secondi. Inoltre, proprio come nella realtà, dietro il ring c'è tutto un mondo con il quale il giocatore può interagire vagando liberamente per il backstage, creando alleanze e progettando strategie per i match.

WWE 2K18 è disponibile per PlayStation4, Xbox One, PC e, per la prima volta, anche su Nintendo Switch. Oltre all'edizione normale, saranno disponibili anche 2 edizioni limitate.