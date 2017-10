Gentiloni: non collegare il futuro alla paura

Mogliano Veneto (askanews) - "Il futuro non è privo di rischi, però noi non dobbiamo collegare il futuro con il concetto di paura. Non è facile, sappiamo che c'è un lavoro da fare".

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, parlando alla sede di Generali Italia di Mogliano Veneto.

"Il governo ha cercato di favorire questo percorso dell'economia del futuro, per promuovere l'economia 4.0", ha ricordato Gentiloni, infatti "nella nuova legge di bilancio investiamo

molti miliardi in questo cercando di coinvolgere nella facilitazione gli investimenti non solo la struttura industriale ma anche le aziende di servizi, perchè per il cliente

l'innovazione è una straordinaria risorsa e un'opportunità".