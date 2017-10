Medtronic: "Pronti per una sanità basata sul Valore"

Roma, (askanews) - Medtronic, azienda leader nel mondo per tecnologia medica, servizi e soluzioni, si dice pronta ad attuare un sistema sanitario basato sul valore, per una sanità per tutti. Ne parla Michele Perrino, ad a presidente Medtronic, in occasione del convegno promosso a Roma da Hdrà sulla Value Based Health Care (Sanità Basata sul Valore).

"Come Medtronic siamo pronti, abbiamo lavorato negli ultimi dieci anni su modelli di applicazione di sanità basata su valore. L'abbiamo fatto in maniera concreta, non solo strutturandoci internamente, ma anche esternamente, completando acquisizioni di competenze che ci mettano in grado di poter dare un piccolo contributo. Saremo pronti e vedremo nei prossimi mesi in che modo questo tavolo riuscirà a dare proposte concrete".