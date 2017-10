Ricciardi (ISS): ripensare la sanità per garantirla a tutti

Roma, (askanews) - "Il cambiamento consiste nel cercare di generalizzare su base nazionale delle esperienze che fino a questo momento sono state fatte o in alcune aziende o in alcune regioni. Ci sono due esperienze, in Toscana e in Lombardia, che hanno affrontato seriamente il problema dando contributi preziosi. La sfida è far sì che tutto questo raggiunga tutte le parti del Paese, perché ad eccezione dl pronto soccorso che viene garantito più o meno in tutto il territorio nazionale, poi le prestazioni variano in maniera impressionante. Molto più che in altri paesi europei. E credo che questa sia una sfida che dobbiamo raccogliere". Così il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi, ha illustrato come concretamente si attuerebbe il cambiamento nel sistema sanitario nazionale nella Value Based Health Care (Sanità Basata sul Valore).