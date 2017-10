Roma Film Fest, il 26 ottobre al via la dodicesima edizione

Roma, (askanews) - Frenetici lavori di allestimento a meno due giorni dall'inizio della dodicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma all'Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale, dal 26 ottobre al 5 novembre.

Fra i titoli in programma spiccano il film d apertura di Scott Cooper "Hostiles" con Christian Bale e Rosamund Pike, definito dal direttore "un western classico", il nuovo film della regista premio Oscar Kathryn Bigelow, "Detroit", "Borg McEnroe", film sulla leggendaria rivalità tra i due campioni di tennis, con Shia LaBeouf, i nuovi film di Steven Soderbergh, "Logan Lucky", e quello di Richard Linklater "Last flag flying", e dalla Francia "C est la vie", il nuovo film di Toledano e Nakache, il documentario su Maria Callas di Tom Volf, "Mon garçon" di Christian Carion.