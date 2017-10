Cracco a Mosca: per stregare i russi? Basta una pasta al pomodoro

Mosca, (askanews) - Carlo Cracco superstar dei fornelli anche a Mosca. Al ristorante Ovo, locale di grido presso il Lotte Plaza, nel lussuoso centro della capitale russa, lo chef veneto ci racconta che il lavoro sta dando i suoi frutti e che si stanno sviluppando anche nuove opportunità. L accoglienza russa è sempre delle migliori perché come dice, la gastronomia è sempre molto apprezzata. Ma bisogna formare il gusto italiano, e non essere troppo accondiscendenti.

"Non vorrei essere banale, ma direi che lo spaghetto al pomodoro, nella sua semplicità è quello che li fa impazzire, ma fare uno spaghetto come dio comanda non è semplice... è quello che bisogna fargli capire. Per cui lo spaghetto al pomodoro è vincente. E loro cercano di assaggiarlo qua e là per capire quale è il migliore. Però in realtà è il piatto che è vincente, quando hai un pomodoro di qualità con una pasta di qualità, fatto da un professionista. Il piatto che piace a me? Non è proprio un piatto, ma una preparazione. Un pane tipo brioche, per cui ricco, con all interno il baccalà. Non è un piatto vero e proprio, perché veniva accompagnato con delle salse. Ma il pane in sé, era una cosa incredibile".