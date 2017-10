Cracco: in pentola bolle "Garage Italia", apro locale con Lapo

Mosca, (askanews) - Che cosa bolle in pentola a Milano e quali sono i nuovi progetti di Carlo Cracco? Ce lo spiega lui stesso da Mosca:

"Nelle pentole c'è parecchio fervore. Siamo in prossimità dell apertura di Garage Italia, il nuovo locale con Lapo Elkann che aprirà il 7 novembre. Faremo l'inaugurazione e subito dopo qualche giorno aprirà. Un locale molto affascinante. I lavori sono stati fatti per poter recuperare un immobile storico e trasformarlo in un luogo contemporaneo, una delle prime stazioni di servizio fatte con delle idee molto innovative, che poi è rimasta unica. Aprire questo locale è una grande emozione".

"Poi a fine anno-inizio anno nuovo partiremo con il nuovo progetto di Galleria, molto importante, farà vedere l'evoluzione di 18 anni trascorsi a Milano. Ci sposteremo di sede. Andremo in Galleria Vittorio Emanuele, avremo una cantina, un caffè, una pasticceria, ristorante gastronomico, e saloni privati".

"Non è che siamo più bravi degli altri a fare cucina: è che noi viviamo per mangiare, anche abbiamo questo life style molto forte, molto ricco, che ci aiuta, ci dà una mano. Ci dà una marcia in più. Ma non basta. Non bisogna mai pensare di essere i più bravi, o i migliori. Bisogna lavorare molto. Da un lato mantenere le posizioni e dall altro scoprire nuove frontiere".