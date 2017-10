L'Arte del Risparmio: una settimana di eventi da Torino al mondo

Torino (askanews) - Il cuore delle celebrazioni è il Museo del Risparmio di Torino, ma la settimana di eventi prevista intorno alla Giornata mondiale del Risparmio del 31 ottobre toccherà molte sedi di Intesa Sanpaolo in Italia, ma anche le banche estere del gruppo. Per l'edizione 2017 L'arte del Risparmio arriverà infatti in Paesi come la Russia, la Serbia, l'Albania e perfino l'Egitto.

Giovanna Paladino, direttore del Museo del Risparmio, ci ha presentato lo spirito dell'iniziativa. "Quello che abbiamo cercato di fare con il museo e tutti gli altri enti che parteciperanno dal 24 al 31 a questa iniziativa - ha detto ad askanews - è quello di cercare di riattivare l'attenzione alla gestione del denaro, che non significa mettere i soldi sotto il materasso, ma avere progettualità e libertà di realizzare questa progettualità".

Nel corso dei sette giorni di eventi, sui temi delle donne e la finanza oppure su arte ed economia, si potrà riflettere sulle applicazioni moderne dell'idea di risparmio e, soprattutto, molti spazi e momenti saranno dedicati al pubblico più giovane.

"In questi giorni - ha aggiunto Paladino - proporremo una serie di laboratori per i ragazzi, quindi ci saranno tantissimi ragazzi che verranno al museo per partecipare. Laboratori soprattutto sulla pianificazione delle spese, su cosa significa risparmiare, su cosa significa raggiungere un obiettivo, perché non è una cosa così ovvia e bisogna imparare a farlo".

Tra i luoghi coinvolti anche le tre sedi delle Gallerie d'Italia, a Napoli e a Vicenza, ma soprattutto a Milano, nello storico palazzo che fu della Banca Commerciale Italiana. Giovanni Morale, coordinatore della sede museale meneghina: "Noi siamo una ex sede bancaria - ci ha detto - come dimostrano gli sportelli dietro di me, e quindi faremo delle visite guidate legate al 'segreto dei banchieri' che hanno vissuto nel palazzo, per gli adulti, e anche il gioco del risparmio per i bambini, cui regaleremo dei dobloni di cioccolata. In aggiunta ci saranno diverse attività didattiche".

Tutte con lo scopo di rinverdire una tradizione, quella della giornata dedicata al Risparmio, che nacque proprio a Milano nella sede della Cariplo nel 1924.