Morto a 89 anni a New Orleans pioniere del rock Fats Domino

New Orleans (Louisiana), (askanews) - Fats Domino, uno dei pionieri del rock'n'roll, è morto nella sua abitazione di New Orleans all'età di 89 anni.

L'ultimo album di Antoine "Fats" Domino, "Alive and kicking", il cui ricavato era andato a beneficio degli artisti danneggiati dall'uragano "Katrina", risale al 2006.

Il suo primo successo, "The fat man", risale al 1949 e negli anni successivi rivaleggiò in popolarità con Chuck Berry e con lo stesso Elvis Presley: non caso fece parte del primo gruppo di artisti entrati nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1986.

Dopo hit come "Blueberry Hill", "I'm walking" e la celeberrima "Ain't that a shame" tuttavia negli anni Sessanta il tramonto del rockabilly e l'arrivo del Merseybeat e della British invasion lo relegò - insieme ai suoi compagni di avventura, Elvis compreso - a un discreto secondo piano. Fats Domino rimane tuttavia uno dei pionieri del genere, e uno

dei massimi esponenti del pianoforte applicato al rhytm'n blues e poi al rock'n'roll: nel corso della sua carriera ha venduto oltre 65 milioni di dischi.