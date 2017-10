Revolution, Linda Gambino canta frustrazioni e speranze di oggi

Milano (askanews) - Dopo essersi fatta conoscere e apprezzare negli Stati Uniti, la cantautrice Linda Gambino, romana d'origine, torna in Italia con il nuovo singolo "Revolution" (distribuito da Artist First), in rotazione radiofonica da venerdì 27 ottobre. Il brano uscirà in due versioni, una italiana e una inglese, entrambe disponibili in digital download e sulle piattaforme streaming.

"Revolution" è stato composto da Linda insieme al cantautore Marco Iantosca, incontrato un anno fa e con il quale ha condiviso alcune esperienze artistiche. La decisione di scrivere il brano sia in italiano che in inglese deriva dal trascorso della cantante, divisa sin da piccola tra l'Italia e gli Stati Uniti.

"Revolution racconta la frustrazione e la speranza che derivano dal grande cambiamento che stiamo vivendo negli ultimi anni, inteso nel senso più ampio del termine - spiega l'artista - ogni ambito della nostra vita, sociale, politico, ambientale o personale, è in continuo mutamento e questo ci obbliga a diventare elastici, flessibili per poter tenere il passo con il mondo. Non è da intendere nel senso di "fare una rivoluzione" o forse sì? In fondo tutti in questi anni abbiamo voglia di cambiare: vita, paese, politici, stile di vita".