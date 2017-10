Romani (Fi): maggioranza tenga conto emendamenti Fi a L.Bilancio

Roma, (askanews) - "Ho detto che la legge di bilancio è l'atto fondamentale del governo, che noi non intendiamo votarla, ma mi auguro che il governo tenga conto della sensibilità del paese rispetto alle aspettative del paese stesso. E' un governo che non ha una forte maggioranza soprattutto al Senato e quindi nel gioco parlamentare presenteremo alcuni emendamenti che riteniamo importanti e mi auguro che da parte della maggioranza ci sia disponibilità ad accettarli": lo ha dichiarato ai giornalisti il capogruppo di Fi al Senato, Paolo Romani, a proposito delle difficoltà "numeriche" che l'esecutivo rischia di avere a palazzo Madama sulla manovra, subito dopo il via libera del Senato al Rosatellum.