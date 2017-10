Romani (Fi): Rosatellum ottima legge, M5S di cosa sta parlando?

Roma, (askanews) - "Ritengo che (il Rosatellum) sia un'ottima legge perché è un ragionevole mix tra maggioritario 1/3 e proporzionale 2/3. Si fa polemica su una legge che non consente le preferenze, ma per quanto ci concerne ricordo che alla Camera i cinquestelle erano d'accordo sul tedeschellum, dove non c'erano le preferenze quindi di che stanno parlando?", lo ha detto ai giornalisti il capogruppo di Fi al Senato, Paolo Romani, dopo che la riforma della legge elettorale, ribattezzata Rosatellum bis ha avuto dal Senato il via libera definitivo del Parlamento.