Simona Marchini: Roma troppo bistrattata, merita più rispetto

Roma, (askanews) - "Trovo che la Festa del Cinema di Roma sia cresciuta negli anni. Trovo che Antonio Monda abbia fatto un grande lavoro, di ampliamento, dell'idea, del concetto, occupando spazi fuori. È un'idea di espansione del concetto. Roma è la Capitale d'Italia per quanto bistrattata però è una città che merita più rispetto da questo punto di vista. Trovo che anche il programma di quest'anno sia eccellente. È una festa, che al contrario dei Festival, non vive di questa competizione feroce, non ci sono lotte interne, giurie feroci. Dà anche di Roma l'immagine ecumenica e universale". Così Simona Marchini, ospite negli studi di askanews, sulla dodicesima edizione del Festa del Cinema di Roma, in programma fino al 5 novembre.