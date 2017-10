Arancia meccanica a Roma, 8 minorenni rom arrestati

Roma, (askanews) - Operazione "Arancia meccanica" a Roma: un vero e proprio branco, composto da 8 giovani, armati di mazze e bastoni, assaliva automobilisti, per rapinarli alla stazione di servizio vicino al campo rom di Castel Romano. La Polizia li ha incastrati e ha messo in manette 8 giovani rom, tra i 12 e i 16 anni.

La gang era così suddivisa: uno in vedetta, uno il cassiere e uno il protettore della via di fuga che, in caso di reazione della vittima, provvedeva al pestaggio. E se le vittime riuscivano a sfuggire all'assalto, la banda reagiva con una sassaiola contro le macchine che viaggiavano sulla via Pontina.