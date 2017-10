Esercitazione interforze, le immagini di Joint Stars 2017

Roma, (askanews) - Le immagini della Joint Stars 2017, la più grande esercitazione Interforze nazionale dell anno, che ha visto impegnate forze di Esercito, Marina e Aeronautica su tutto il territorio nazionale. Un'attività addestrativa organizzata dal Comando Operativo di vertice Interforze (COI) e costituita da una rete di esercitazioni, federate tra loro e condotte tra il mese di giugno e ottobre in Sicilia, Sardegna e Italia del centro sud, che fanno riferimento a un unico scenario fittizio di un contesto di crisi.

All'esercitazione ha preso parte anche una componente NATO con assetti dedicati all addestramento alla guerra elettronica, tra cui quelli per il disturbo ai sensori Radar e alle comunicazioni. L'Esercito Italiano, la Marina Militare e l Aeronautica Militare si sono addestrate congiuntamente, schierando complessivamente più di 3.600 militari con lo scopo di perseguire sinergie ed economie, condividere risorse e massimizzare interoperabilità, affinando le proprie capacità all interno di missioni simulate che potrebbero verificarsi nell ambito di crisi internazionali o emergenze nazionali.