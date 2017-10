Gb, l'auto supersonica Bloodhound accende i motori

Newquay (askanews) - L'obiettivo è segnare il record mondiale delle super car. L'auto supersonica Bloodhound Super Sonic Car ha acceso i motori all'aeroporto di Newquay, in Gran Bretagna, per i primi test aperti al pubblico. Questa vettura che ha i tratti di un razzo spaziale su una monoposto da Formula 1 può raggiungere i 320 chilometri orari in nove secondi. L'obiettivo è superare la soglia dei 1600 chilometri orari, un record per un auto su strada.