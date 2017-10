Gemelli siamesi separati in India: l'intervento è riuscito

New Delhi (askanews) - Uniti per la testa per i primi due anni della loro vita e ora finalmente separati. Una équipe dell'All India Institute of Medical Sciences di New Delhi, che ha diffuso queste immagini, è riuscita a dividere due gemelli siamesi con un intervento delicatissimo durato 36 ore a cui hanno preso parte 40 medici.

L'intervento era rischioso, ma anche lasciare la situazione così era pericoloso, la cosa più difficile è stata richiudere la parte mancante di cranio e ora la sfida più grande per i due piccoli sarà superare i rischi post operatori.