L'assessore Cocco presenta la Milano Digital Week del 2018

Milano (askanews) - Roberta Cocco, assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici del Comune di Milano, ha presentato la prima edizione della Digital Week del capoluogo lombardo, in programma dal 15 al 18 018, per mappare il modo in cui la tecnologia sta cambiando la città. "Milano Digital Week - ci ha spiegato - vuole essere un grande contenitore che fa esplodere l'innovazione e il digitale per la nostra città. Vuole essere un insieme di iniziative, eventi, conferenze, porte aperte, corsi di formazione per tutti i cittadini, dove tutti gli attori della città, pubblici e privati, si mettono a disposizione per elevare il dibattito su quella che è la Milano digitale".

Per fare questo è stata anche lanciata una Call for proposal per invitare chiunque a presentare un progetto per i più diversi settori: dalla scienza alla cultura, dalla finanza alla comunicazione, dal food al design.