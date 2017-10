Lecce incontra N.Y. con il Canzoniere Grecanico Salentino

Roma, (askanews) - Lecce incontra New York in una splendida fusione di stili e influenze in cui gli strumenti della tradizione salentina si prestano a un sound più moderno e contemporaneo, tra incursioni di chitarra elettrica e synth bass. È "Canzoniere", l'album più cosmopolita del Canzoniere Grecanico Salentino, tra i più importanti e riconosciuti gruppi di world music, su etichetta Ponderosa.

Il disco sarà presentato in un tour internazionale al via da Lecce il 16 e 17 novembre e proseguirà a Parigi (29 novembre), Berlino (30 novembre), Firenze (1 dicembre), Mestre (2 dicembre), Roma (3 dicembre), fino all'Estonia (a Tallin il 5 dicembre, a P rnu il 6, J hvi il 7 e Tartu l'8). Dal 9 dicembre si riparte da Bruxelles, il 10 a Milano per arrivare il 15 a Londra.