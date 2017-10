Paola Turci: sogno il cinema, tv mi interessa se parla di musica

Milano (askanews) - Tre nuove canzoni per "Il secondo cuore new edition", il nuovo disco di Paola Turci che è una riedizione di quello pubblicato a marzo insieme a un dvd con le immagini e le interviste inedite in tour, il backstage, riflessioni e performance inedite al pianoforte e alla chitarra. È il risultato di un anno di lavoro che ha visto la cantautrice impegnata anche in ambiti non esclusivamente musicali: è stata giurata a Venezia74 per Soundtrack Stars Award, che premia la migliore colonna sonora dei film in concorso.

"Ho continuato a lavorare non solo live ma anche scrivendo nuove canzoni, volevo arricchire questo disco e sono venute fuori tre canzoni che amo tantissimo e lo completano con delle riflessioni e d'amore".

"Ho sempre sognato di fare cinema, è sempre stata la mia passione da quando ho frequentato l'accademia di teatro e mi è nato questo desiderio di recitare, interrotto poi dagli eventi, recuperato lo scorso anno con un monologo teatrale".

"Mi piacerebbe ma anche giocare con le parole e le storie, mi piace scrivere, sto scrivendo un nuovo romanzo anche se i tempi sono lunghissimi visti gli altri impegni".

Le indiscrezioni parlano di un prossimo impegno televisivo nella trasmissione "Amici" di Maria De Filippi: sarebbe una nuova sfida.

"Preferisco il cinema alla tv, preferisco recitare, però le esperienze nuove mi attraggono sempre molto, basta che abbiano anche fare con l'espressione artistica, è la mia guida. Se si parla di musica, di forme d'arte a me interessa".

Per ora ci sono gli impegni musicali, un tour instore in tutta Italia a partire da Roma il 27 ottobre e poi i concerti nei teatri dal 15 novembre a Torino e poi per tutto l'autunno.

"Sarà il festeggiamento della consapevolezza, dell'allegria, del lasciarsi, andare del gioco, tutto questo sono le mie canzoni".