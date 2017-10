Renzi: Grasso? No polemica. Su fiducia la penso come Gentiloni

Catania (askanews) - "Pieno rispetto per la decisione del presidente del Senato, e proprio per il rispetto che si deve alla figura istituzione del presidente del Senato credo sia profondamente sbagliato mettersi a fare polemica. Ciò che è importante è il tema di merito posto da Grasso, ovvero la fiducia sulla legge elettorale. Io la penso come il presidente Gentiloni, come il capogruppo Zanda e come il capogruppo Rosato". Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, a margine dell'incontro tenutosi a Catania a sostegno del candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra Fabrizio Micari, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto un commento sull'uscita del presidente del Senato Grasso dal gruppo del Partito democratico.