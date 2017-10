Il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy ha chiesto al Senato l'autorizzazione per destituire il presidente della generalitat catalana. "Vi chiedo di autorizzare il governo ad adottare le seguenti decisioni. La prima: procedere alla destituzione del presidente della Generalitat di Catalogna, del vice presidente e dei membri del governo regionale", ha dichiarato Rajoy.

Inoltre la procura generale dello stato spagnolo sarebbe pronta a chiedere l'incriminazione per "ribellione" del presidente catalano Carles Puigdemont se oggi sarà dichiarata la indipendenza della Catalogna, riferisce la stampa spagnola. La incriminazione per "ribellione" - che comporta pene fino a 30 anni - preparata negli ultimi giorni in un vertice della procura potrebbe essere estesa al vicepresidente Oriol Junqueras.

Junts pel Sì, la coalizione che rappresenta i partiti indipendentisti catalani, ha presentato per il voto del Parlamento regionale la risoluzione in cui si dichiara l'indipendenza e si attivano le leggi transitorie in vista di un processo costituente. La misura costituisce la risposta alla probabile approvazione - se non vi saranno novità dell'ultimo minuto - da parte del senato spagnolo dell'applicazione dell'articolo 155 della Costituzione, che commissarierà di fatto il governo catalano.