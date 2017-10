Spagna, Rajoy: indipendenza Catalogna è "atto criminale"

Madrid, (askanews) - "Quanto accaduto oggi nel Parlamento della Catalogna è la prova inequivocabile che era necessario per il Senato approvare questa proposta fatta dal governo. Oggi il Parlamento catalano ha approvato qualcosa che secondo l'opinione della maggioranza della gente non solo va contro la legge, ma è un atto criminale, che significa dichiarare qualcosa che non è possibile, l'indipendenza della Catalogna": lo ha dichiarato il premier spagnolo Mariano Rajoy, commentando la dichiarazione unilaterale d'indipendenza approvata dal Parlamento catalano.

"Dico a tutti gli spagnoli, a tutti i catalani, di stare tranquilli, che le cose si sistemeranno, che lo faremo con moderazione, come abbiamo fatto finora. La Spagna è un paese serio, una grande nazione, non siamo disposti, in nessun modo, a lasciare che alcune persone liquidino la nostra Costituzione, le nostre regole di convivenza e le regole del gioco che in 40 anni sono servite a trasformare la Spagna in uno dei paesi più democratici e prosperi al mondo".