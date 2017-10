Tanti auguri Julia Roberts, Pretty Woman compie 50 anni

Pretty Woman compie cinquant'anni, ed è sempre più bella. Julia Roberts gira la boa del mezzo secolo. Solo in aprile era stata eletta per la quinta volta reginetta mondiale di bellezza dalla rivista People. Intervistata quest'anno, ha ricordato il film che 26 anni fa la fece esplodere a livello internazionale e le conquistò - era il 1991 - la sua prima copertina di People a fianco di Richard Gere. "Penso che quando ho avuto la seconda nomination per l'Oscar", ha detto, "ho capito che potevo farcela a tirar fuori tutta la mia creatività".

Da allora una cascata di successi, commedie, film romantici, film drammatici, ricordiamo solo "Erin Brokovic" e "Notting Hill", illuminati dalla sua bravura e dal suo incredibile sorriso. Un matrimonio felice che dura da 14 anni con il direttore della fotografia Danny Moder; tre figli, i gemelli dodicenni Hazel e Phinneus e il piccolo Henry, nove anni. Famosa per le sue iniziative benefiche, lontana dagli scandali, riservata nella vita privata, si dichiara contro botox e ritocchini. Julia ha detto più volte di non aver paura del tempo che passa. L'età, afferma, è un numero. Non si può fermare. Puoi solo accettarla. Forse dipende dal fatto che sono felice e tranquilla. Però sapete, uno specchio in bagno ce l'ho".