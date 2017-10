Torna "Stasera CasaMika", Mika: con Littizzetto mi sento libero

Roma, (askanews) - Mika, la star internazionale della musica, apre nuovamente le porte della sua casa speciale a partire da martedì 31 ottobre alle 21.20 su Rai2, per quattro prime serate del suo One Man Show Stasera CasaMika.

La trasmissione evento dello scorso anno rinnova ancora la magia dei grandi varietà italiani e internazionali, esplorando ancor più da vicino l Italia, che Mika osserva col suo sguardo non convenzionale. Sarà l'occasione per divertirsi e far divertire senza filtri, con un racconto che accompagnerà i telespettatori in un viaggio fatto di musica, divertimento, grandi artisti nazionali ed internazionali, e storie molto speciali.

Compagna di viaggio di questa nuova edizione sarà Luciana Littizzetto, che arriverà a CasaMika con la sua travolgente energia. Mika ha raccontato:

"La novità si provoca in questa casa, perché fa parte dello spirito di questo show. Luciana è non solamente molto divertente, intelligente e molto veloce, però mi dà una cosa in più: mi dà più libertà, sono libero, come se fosse un momento tra amici. Catturare questi momenti dentro CasaMika, che è uno show molto curato, è molto importante, perché dà più rilievo ai momenti che sono più curati e altri che sono più naturali, divertenti, e questo è importante".

Lo spazio e il tempo non saranno più un limite a Stasera CasaMika: una magica porta girevole, nuovo simbolo dello show, consentirà a Mika di viaggiare in Italia e nel mondo, ma anche nel tempo, dando vita alla fiction "Il Ragazzo Che Viene Dal Futuro", un progetto originale nato da un idea di Mika e Ivan Cotroneo, che racchiude un inedita commistione di generi narrativi che si integra perfettamente nell'andamento dello show. In ogni puntata è prevista anche la straordinaria partecipazione di Gregory, attore teatrale inglese, amico di infanzia di Mika. Lo showman sarà vestito ancora una volta da Valentino:

"Il look, i miei vestiti sono tutti disegnati dalla maison Valentino, come l'anno scorso. Abbiamo l'opportunità di raccontare una storia anche con i vestiti", ha sottolineato.

Ogni puntata sarà aperta da "It's my house", l'inedito scritto e composto da Mika con Jonathan Quarmby e FionaBevan appositamente per lo show. "It's my house è nato per il mio album, non pensando a questo show, c'è stata un po' di contaminazione, però sono contento di questa cosa, perché sarà il primo pezzo del mio nuovo album"

Nel corso delle quattro serate non mancheranno le altre hit di Mika e le interpretazioni di grandi successi della storia della canzone italiana e internazionale.