Waltz alla Festa di Roma: Tarantino barocco, Polanski classico

Roma (askanews) - I suoi ruoli da cattivo sono ben impressi nella memoria degli spettatori, dal colonnello delle SS Hans Landa in "Bastardi senza gloria" all'antagonista di James Bond in "Spectre". Christoph Waltz, 60 anni e due Oscar come miglior attore non protagonista alle spalle, è arrivato alla Festa del Cinema di Roma per incontrare il pubblico, raccontarsi e parlare dei "suoi" registi, a cominciare da Quentin Tarantino.

"Lui è sempre più avanti di tutti, io ho difficoltà a stargli dietro. Crea il mondo e i personaggi nella sua testa: in quel luogo li libera e lì accade tutto. Io non aggiungo niente come attore quando lavoro con lui. Amo la sua scrittura, la parte visuale è sempre perfetta ma la poesia è nella sua scrittura".

Di Roman Polanski, con cui ha girato "Carnage", invece, ha detto: "Beh, hanno personalità completamente diverse, si può dire che Polanski è l'era classica, Tarantino il barocco. Rispetto così tanto la loro scrittura, so che lavoro richiede creare una sceneggiatura, che in ogni caso mi attengo a quella, non improvviso. Come potrei migliorarla io?".