Primarie in Lombardia, Gori: io disponibile ma diamoci una mossa

Milano (askanews) - Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e possibile candidato del centro sinistra alla presidenza della regione Lombardia, è disponibile a fare le primarie ma i tempi sono stretti. "Ho dato la disponibilità per farle, vediamo se saranno fissate io ci sarò sicuramente" ha detto arrivando alla convention del centro sinistra al Teatro Franco Parenti di Milano in vista del voto regionale. Il tema del tempo è molto importante per Gori: "Il 3 dicembre è la data ultima tutti capiscono che dopo è Natale e il clima non è quello giusto per chiamare la gente ad esprimersi. Se dobbiamo fare le primarie dobbiamo darci una mossa" ha aggiunto.