Accardo: in Italia un dramma la mancanza di educazione musicale

Roma, (askanews) - La mancanza di istruzione musicale in Italia è un danno culturale ed economico: lo ribadisce Salvatore Accardo, impegnato in una serie di concerti all'Eliseo. "Purtroppo nel nostro paese le scuole fanno poco per l'educazione musicale: anche quando la fanno non è efficace come si dovrebbe e come avviene in Inghilterra, Germania, Austria e così via. Sappiamo dagli altri paesi che la cultura è un viatico finanziario straordinario e questo da noi non si è ancora capito, per la mancanza di educazione perché tutti quelli che decidono oggi sono fra virgolette ignoranti, in musica. A scuola c'è la storia dell'arte ma non la musica. Mi fa sempre sorridere quello che dice Riccardo Muti: "l'Italia è il paese della musica? No, l'Italia è il paese della storia della musica. Purtroppo".