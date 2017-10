Diamo spazio alle passioni, X-Factor "mette i talenti in banca"

Torino (askanews) - Tutti in fila per avere un autografo da Lorenzo Bonamano, uno dei concorrenti di X-Factor Italia. Succede a Torino, alla filiale di Intesa Sanpaolo di corso Peschiera 151, che per un pomeriggio si è trasformata nel palcoscenico del talent show di Sky.

Bonamano ha inaugurato "Diamo spazio alle passioni", un tour in otto città italiane, che porta i protagonisti di X Factor nelle più belle filiali della banca, main sponsor della trasmissione televisiva per il secondo anno consecutivo.

Roberta Benedicenti, direttore Commerciale Retail Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo

"La prossima tappa sarà Cremona - ha spiegato - poi Venezia, Pisa, Milano, Palermo, Lecce. In generale vogliamo portare sul territorio un momento in cui le nostre filiali più belle si aprono come se fossero dei palcoscenici. Coinvolgiamo giovani, clienti e non, e le persone appassionate di musica e di talento per creare dei momenti in cui si condivide la passione".

Bonamano, 20 anni studia all'Università La Sapienza, parla inglese, francese e spagnolo e, dopo aver studiato danza e recitazione, si è dedicato totalmente al canto. È il primo concorrente di X-Factor a essere stato eliminato.

"Porto a casa tanti insegnamenti, tanto affetto da parte degli altri concorrenti, una bella crescita a livello personale e soprattutto tanta esperienza".

Il giovane talento, malgrado l'eliminazione giura che non abbandonerà la musica, e coltiva un sogno.

"Innanzitutto trovarmi un lavoro fisso e comprarmi una casa mia e poi da lì iniziare a racimolare dei soldi per studiare. Non penso di lasciare la musica, farò sicuramente qualche serata e speriamo vada bene".

Il tour "Diamo spazio alle passioni" terminerà il 15 dicembre 2017 a Milano. Alla filiale di Intesa Sanpaolo di Via Verdì ci sarà uno spettacolo con i protagonisti dell'11esima edizione di X-Factor.

"Intesa Sanpaolo condivide con X-Factor l'attenzione ai giovani e alla ricerca del talento. Ogni giorno lavoriamo nelle nostre filiali per aiutare le persone a realizzare i loro sogni a migliorare e a raggiungere i loro obiettivi. La musica genera passione, emozione e questo a noi piace moltissimo".

Fino al 15 novembre 2017 i clienti di Intesa Sanpaolo titolari di Xme Conto avranno la possibilità di partecipare all'estrazione di due inviti per la finalissima di X-Factor del 14 dicembre.