Galleria Borghese, "riaprì solo perché intervenne la politica"

Roma, (askanews) - Trent'anni dalla riapertura della Galleria Borghese a Roma, uno dei musei più visitati d'Italia, casa dei capolavori di Bernini della collezione Borghese. La direttrice, Anna Coliva, ricorda che 'per fortuna o purtroppo', riaprì solo perché intervenne la politica. All'epoca Walter Veltroni era ministro della Cultura e Francesco Rutelli sindaco di Roma.

"E' molto strano che abbia potuto restare chiusa per quel numero infinito di anni, ma all'epoca l'attenzione per queste cose era molto scarsa. Fu anche lì, grazie - per fortuna e purtroppo - a un input politico" dice Coliva. "Cioé la cosa non si sarebbe fatta, come sarebbe stato naturale, per esigenze della popolazione e del turismo e della cultura, ma si è fatta perché il potere politico decisde che non era più tollerabile e si fece. Cioé si fece in due anni quello che non era stato fatto in 15. Ecco, questo magari non andrebbe più ripetuto."