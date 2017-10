Pinotti apre ai bersaniani: non è tardi per alleanza tra Pd e Mdp

Genova, (askanews) - Non è troppo tardi. La data delle elezioni non c'è ancora. Il ministro della Difesa Roberta Pinotti intende aprire uno spiraglio a una possibile alleanza tra Mdp e Pd, di fronte alla chiusura dei bersaniani.

"Sono convinta - ha sottolineato Pinotti - che di fronte al rischio di vittorie di destre e populismi pericolosi, come è successo in altre nazioni europee, siano più i valori di fondo e i progetti comuni rispetto alle questioni che ci dividono o su cui non siamo d'accordo".

"Penso - ha aggiunto il ministro della Difesa - che abbiamo un appuntamento importante, lo spero, lo auspico e lavorerò per questo in Senato, ovvero la votazione sullo Ius soli. Questa legge, su cui Mdp ha detto che voterebbe la fiducia al governo, anche se ora è uscita dalla maggioranza, dà l'evidenza che ci sono alcuni valori comuni sulla società che ci tengono insieme. Credo che da lì, dai contenuti, si possa ripartire per un dialogo", ha concluso Pinotti.