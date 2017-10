Puigdemont e 5 ministri potrebbero chiedere asilo al Belgio

Barcellona (askanews) - Secondo la Tv spagnola La Sexta, il leader indipendentista catalano Carles Puigdemont e altri 5 ministri del suo governo destituito da Madrid vorrebbero chiedere asilo al Belgio. Puigdemont con i titolari dei dicasteri di Interni, Governo, Lavoro, Salute e Agricoltura si è recato a Bruxelles - ufficialmente per una serie di incontri con i nazionalisti fiamminghi - nello stesso giorno in cui la Procura centrale spagnola ha chiesto l'incriminazione dell'ex presidente della Catalogna, per ribellione e sedizione.

Con questa richiesta, riporta il giornale catalano La Vanguardia - il procuratore generale, José Manuel Maza, apre la porta alla possibilità di un arresto cautelativo in considerazione della gravità dei fatti e dei reati imputati.

Il procuratore ha detto che Puigdemont e gli ex membri del governo catalano, destituiti venerdì 27 ottobre dal governo di Madrid, sono sospettati anche di "appropriazione indebita e abuso di potere". Toccherà all'Audiencia Nacional, un alto Tribunale speciale di Madrid competente per reati gravi fra cui quelli di terrorismo, decidere se accettare o meno la richiesta del procuratore generale.

Intanto Marta Pascal, portavopce del PDeCAT, il partito indipendentista di Puigdemont, ha fatto sapere che la formazione politica parteciperà alle elezioni regionali convocate per il 21 dicembre 2017 dopo il commissariamento della Catalogna.

"Come partito siamo a favore di queste elezioni - ha detto - il 21 andremo alle urne. Signor Rajoy ci andremo, i democratici catalani si riuniranno alle urne e ci opporremo a ogni tentativo di lapidazione e alla scomparsa delle istituzioni catalane".